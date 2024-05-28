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Erdek'te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı

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Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı. Operasyonda K.T.C üzerinde uyuşturucu hap ile gözaltına alındı. Şüpheli, hapları S.B'den satın aldığını itiraf etti. S.B'nin ikametinde yapılan aramada ise uyuşturucu hap ve 30.000 TL ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Erdek'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan uyuşturucu uyarıcı madde ticaretiyle mücadele kapsamında ekipler K.T.C'yi, üzerinde bir miktar uyuşturucu hap ile gözaltına alındı.

Şüpheli sorgusunda hapları S.B'den satın aldığını beyan etti.

S.B'nin ikametinde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 30.000 TL ele geçirildi. S.B. de gözlatına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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