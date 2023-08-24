Erdek'te uyuşturucu operasyonu: 15 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ile mücadelesi kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Çeltikçi Kırsal Mahallesi'nde yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde 15 kök kenevir bitkisi ve 14 gram kenevir tohumu ele geçirdi.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde ilçe Jandarma Komutanlığı'nın bölgedeki uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız devam ediyor.
Erdek Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda; Erdek ilçesi Çeltikçi Kırsal Mahallesi, kilise sırtı mevkiinde yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı öğrenen Jandarma Ekipleri, olay yerinde 15 kök kenevir bitkisi ve 14 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Sorumlular hakkında adli işlemler başlatıldı. - BALIKESİR