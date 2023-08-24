Erdek'te uyuşturucu operasyonu: 15 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ile mücadelesi kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Çeltikçi Kırsal Mahallesi'nde yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde 15 kök kenevir bitkisi ve 14 gram kenevir tohumu ele geçirdi.