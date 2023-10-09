Erdek'te trafik kazası: Otomobil sürücüsü yaralandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdek ilçesi Tatlısu mahallesi kavşağında S.C. yönetimindeki 10 AKN 403 plakalı kamyonet ile K.İ. idaresindeki 10 ATT 30 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobil sürücüsü K.İ. sıkıştığı yerden çıkarıldı. 112 ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kamyonet sürücüsü S.C. kazadan yara almadan kurtulurken, aracında maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR