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Erdek'te trafik kazası: 2 kişi yaralandı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 16 BFV 459 plakalı otomobil ile 34 HLK 2312 plakalı panelvan minibüs, Erdek-Bandırma kara yolu Düzler Kavşağı mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüste yaralanan 2 kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki bir hastaneye götürüldü. Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ise olay yerinde araçların yoldan çekilmesini ve trafik güvenliğini sağladı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 16 BFV 459 plakalı otomobil ile 34 HLK 2312 plakalı panelvan minibüs, Erdek- Bandırma kara yolu Düzler Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüste yaralanan 2 kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki bir hastaneye götürüldü.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ise olay yerinde araçların yoldan çekilmesini ve trafik güvenliğini sağladı.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Bandırma İtfaiye trafik Erdek Yaşam Güncel Haberler

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