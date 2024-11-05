Üye Girişi
Haberler

Erdek'te Telefon Direği Çekiciyle Taşınan Tekneye Takılarak Devrildi

Erdek'te Telefon Direği Çekiciyle Taşınan Tekneye Takılarak Devrildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, çekicinin taşıdığı tekneye takılan telefon direği park halindeki bir cipin üzerine devrildi. Olayda cipte hasar meydana geldi, direk belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde kabloları çekicinin taşıdığı tekneye takılan telefon direği, park halindeki cipin üzerine devrildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Alaettin Mahallesi Denizciler Caddesi'nde meydana geldi. Telefon direğinin kabloları, 10 AKD 145 plakalı çekicinin taşıdığı tekneye takıldı. Kabloları gerilen ahşap telefon direği, park halindeki cipin üzerine devrildi. Cipte hasar oluşurken, devrilen direk belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

 Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

Kurdelesini Erdoğan bizzat kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

 Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı

"Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı"
41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

41 ili kapsayan seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Adalet filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi! 5-6 Kasım Ödemiş, Seferihisar, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı canlı izle! 5 Kasım Salı Bir Gece Masalı 9. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? 6 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Aslan, Yay, Boğa burcu yorumu! 6 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları CANLI ALTIN KURU 5 KASIM | Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis'ten geçti mi? Yeni Yargı Paketi maddeleri neler, denetimli serbestlik var mı? İrfan Alış neden öldü? İrfan Alış kimdir, kaç yaşındaydı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 5 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! SON DAKİKA: ABD SEÇİMİNDE KİM ÖNDE? ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? MASTERCHEF KADAYIF DOLMASI TARİFİ | Kadayıf dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF ISLAMA KÖFTE TARİFİ | Islama köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.