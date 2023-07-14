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Erdek'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde yapılan operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada Osmanlı dönemine ait 3 seccade, tabanca ve 43 tabanca fişeği ele geçirildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları çalışmada Erdek ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüphelinin aracını durdurdu.

Araçta yapılan aramada Osmanlı Devleti dönemine ait 3 seccadenin yanı sıra, tabanca ve 43 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel

Balıkesir Jandarma Güncel Haberler

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