Erdek'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yapılan operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada Osmanlı dönemine ait 3 seccade, tabanca ve 43 tabanca fişeği ele geçirildi.