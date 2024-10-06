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Erdek'te Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Erdek'te Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde ani bastıran sağanak yağış, yollarda su birikintilerine ve bazı iş yerleri ile evlerin su basmasına yol açtı. Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açarak temizlik çalışmaları başlattı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde aniden bastıran şiddetli sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Yollarda biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı işyerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı.

Pazar Meydanı'nın da adeta göle döndüğü sağanak sonrası belediye ekipleri tıkanan rögarları açarak, cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel

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