Erdek'te Şiddetli Rüzgar Yangın Çıkardı

Güncelleme:
Balıkesir'in Erdek ilçesinde kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle zeytin bahçeleri ve metruk bir binada yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Çevredeki zeytin bahçeleri ile metruk bir binada zarara yol açan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Erdek ilçesi Gedeve mevkisinde çıktı. Rüzgarın etkisiyle kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Balıkesir Orman İşletme Şefliğine ait arazözler, Erdek Belediyesi ve BASKİ'ye bağlı su tankerleri ile çiftçilere ait traktörler söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, çok sayıda zeytin ağacı ile metruk bir binada hasar meydana geldi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

