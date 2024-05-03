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Erdek'te Sağanak Yağış Su Baskınlarına Yol Açtı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. İlçe merkezinde bastıran sağanakla birlikte yer yer dolu da görüldü. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tıkanan mazgalları açmak için çalıştı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan sağanak, su baskınlarına yol açtı.

İlçe merkezinde akşam saatlerinde bastıran sağanakla birlikte yer yer dolu da görüldü, şimşekler geceyi aydınlattı.

Sağanak nedeniyle su baskınları oldu.

Dolu ve sağanağa yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları açabilmek için uzun süre çalıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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