Erdek'te Sağanak Yağış Cadde ve Sokakları Göle Çevirdi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sabaha karşı meydana gelen sağanak yağış aralıksız yağınca Erdek'in cadde ve sokaklarını göle çevirdi.

Sabah saatlerinde, zaman zaman şiddetini arttıran yağmur ana cadde ve sokaklarda da etkili oldu.

İşe gitmek isteyen vatandaşlar bazen zor zamanlar yaşarken zemin ve bodrum katta bulunan ev ve iş yerlerinin bazılarında su baskını yaşandı.

Su baskını yaşayan yerler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (BASKİ) ekipleri tarafından su tahliyesi yapıldı.

Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar da ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Yapılan ilk belirlemelere rağmen ilçede çok ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.