Erdek'te restoranda çıkan yangın hasara yol açtı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir restoranda çıkan yangın söndürüldü.

İlçenin Düzler mevkisindeki restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen Bandırma ve Erdek Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

Alevleri söndüren ekipler, restoranda hasara yol açan yangının çıkış nedenini araştırıyor.