Erdek'te restoranda çıkan yangın hasara yol açtı
AA - Ahmet Pesen - Güncel
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir restoranda çıkan yangın söndürüldü.
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir restoranda çıkan yangın söndürüldü.
İlçenin Düzler mevkisindeki restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen Bandırma ve Erdek Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.
Alevleri söndüren ekipler, restoranda hasara yol açan yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Ayda kaç kg et tüketiyorsunuz? #Zam | #EtveSütKurumu— Haberler (@Haberler) March 23, 2022
AA / Ahmet Pesen - Güncel