Erdek'te restoranda çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler

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Erdek'te restoranda çıkan yangın hasara yol açtı

AA - Ahmet Pesen - Güncel
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Erdek'te restoranda çıkan yangın hasara yol açtı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir restoranda çıkan yangın söndürüldü.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir restoranda çıkan yangın söndürüldü.

İlçenin Düzler mevkisindeki restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen Bandırma ve Erdek Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

Alevleri söndüren ekipler, restoranda hasara yol açan yangının çıkış nedenini araştırıyor.

AA / Ahmet Pesen - Güncel

Balıkesir, Yangın, Güncel, Haberler

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