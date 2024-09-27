Erdek'te Pet Shop İşletmecisi Kadın Silahla Yaralandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde pet shop işletmecisi kadın, silahla vurularak yaralandı.

Şüpheli S.Ş.İ, Halitpaşa Mahallesi Hamit Nural Caddesi'nde S.Ö'nün sahibi olduğu evcil hayvan ve eşyalarının satıldığı iş yerine geldi.

İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sırasında S.Ş.İ, yanında bulunan tabancayla S.Ö'yü ayağından vurduktan sonra aracına binerek kaçtı.

Hafif yaralanan kadın, Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor.