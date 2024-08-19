Erdek'te özel plaj tesisinde yangın çıktı

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde özel bir plaj tesisinin depo kısmında çıkan ve zeytin bahçesine sıçrayan yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Çalışmalara, tatilciler de kovalarla su dökerek destek verdi.

Erdek ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde bulunan özel bir plajın depo kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp,, tesisin üst kısmında bulunan zeytin bahçesine sıçradı. Yangın, denize giren tatilciler ile personel arasında korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye 3 itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, tatilciler de kovalarla su dökerek çalışmalara destek verdi. Yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.