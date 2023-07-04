Erdek'te Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, iki otomobil çarpıştı ve yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Maalesef, yapılan müdahaleye rağmen bir kişi kurtarılamadı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.