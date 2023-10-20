Erdek'te otomobil kamyonete çarptı: 1 yaralı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Tatlısu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Tatlısu mevkiinde otomobil önünde seyir halinde olan kamyonete arkadan çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 ADE 184 plakalı otomobil sürücüsü S.K. önünde seyir halinde olan kamyonete arkadan çarpması sonucunda yaralandı. Bandırma İtfaiye ekiplerinin ve 112 Acil Sağlık Ekiplerinin olay yerinde ki müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulans ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü S.K.'nın durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR