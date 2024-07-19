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Erdek'te otomobil devrildi, sürücü yaralandı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şükrü D, idaresindeki 10 NS 201 otomobil, Erdek-Bandırma kara yolunun 2. kilometresinde zeytinlik alana devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir trafik Erdek Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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