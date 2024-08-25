Erdek'te Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Adnan Menderes Caddesi'nde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 16 CTB 68 plakalı otomobil ile 06 AV 5867 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çarpışan otomobillerin devirdiği bir elektrik direği, park halindeki araçların üstüne yıkıldı. Araçlarda hasar oluştu.