Erdek'te Motosikletli Jandarma Asayiş ve Trafik Timleri Göreve Başladı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Erdek İlçe Jandarma Komutanlığına ait Motosikletli Jandarma Asayiş ve Jandarma Trafik timleri Kapıdağ Yarımadası'nda görev yapmaya başladı.

Erdek ve çevre bölgelerde başta hırsızlık olayları olmak üzere, meydana gelen asayiş olaylarına müdahale eden Motosikletli Jandarma Asayiş ve Jandarma Trafik timleri, ayrıca yaz sezonunun başlamasıyla birlikte tatil için bölgeye gelen vatandaşların yoğunluk oluşturabileceği alanlarda trafiği düzenleyecek.

Kapıdağ Yarımadası'nda araçla ulaşımın zor olduğu; Atatürk Mahallesi, Alaettin Mahallesi ve Zeytinli Mahallelerindeki zeytin bahçeleri ve ormanlık alanlarda motosikletli asayiş ve trafik timleri ile Jandarma sorumluluk bölgesinde, emniyet ve asayişin sağlanması için önleyici kolluk devriyeleri icra edilecek. - BALIKESİR