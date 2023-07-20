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Erdek'te motosiklet kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü başından ve bacağından yaralandı. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdek ilçesi Ocaklar kırsal mahallesi yolu üzerinde 34 TS 8784 plakalı otomobil önünde seyir halinde olan 10 E 2266 plakalı motosiklete arkadan çarpması sonucunda motosiklet sürücüsü A.P (15) düşerek başından ve bacağından yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı gence kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı sürücü ambulans ile Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir Güncel Haberler

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