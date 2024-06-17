Erdek'te Kurban Bayramı tatili yoğunluğu

Balıkesir'in turizm bölgelerinden Erdek'te Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Kapıdağ Yarımadası'ndaki turizm bölgelerinden Marmara Denizi'ne kıyı Erdek'teki işletmeler bayramı yoğun geçiriyor. Tatil öncesinde sakin olan Erdek'te, bayramın gelmesiyle plajlarda ve otellerde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı.

İlçe merkezindeki Çuğra ve Kurbağalı plajları ile kırsal mahallelerde bulunan plajlar tatilcilerle doldu. Tatilini denize girerek ve güneşlenerek geçirmek isteyenlerin yanı sıra deniz aktivitelerine katılanlar da oluyor.

Erdek'in girişinden ilçe merkezine kadar Adnan Menderes Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluştu. Bandırma-Erdek kara yolunda da zaman zaman araç yoğunluğu meydana geldi.

Erdek'ten Marmara ve Avşa Adası'na gitmek isteyen vatandaşlar bilet gişeleri önünde sıraya girdi. Adalara çalışan feribot firmaları Kurban Bayramı tatili dolasıyla ek seferler koyduklarını açıkladı.