Erdek'te Kız Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Genç Tutuklandı

Erdek'te Kız Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Genç Tutuklandı
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin'i bıçaklayarak öldüren Burak İnci tutuklandı. Olay sonrası kaçan İnci, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde tartıştığı kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin'i (23) bıçaklayarak öldüren Burak İnci (26) tutuklandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Erdek ilçesi Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkisindeki sitenin 1'inci katında meydana geldi. İlçede ayakkabı satan Burak İnci, 1 ay önce kiraladığı evinin balkonunda kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin ile alkol almaya başladı. Daha sonra ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Burak İnci, kız arkadaşını bıçakla yaraladı. Dilruba Elif Çetin yere düşerken, Burak İnci kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Dilruba Elif Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

ANTALYA'DA DEFNEDİLECEK

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Dilruba Elif Çetin'in cenazesi yarın Antalya'da toprağa verilecek. Yeğeninin ölüm haberini alınca Erdek'e gelen teyze Nuriye Akyol, Dilruba Elif'in ölen annesinin yanına defnedileceğini söyledi. Öte yandan polis, kaçan Burak İnci ile onu saklayan eniştesini yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak İnci ile eniştesi, dün akşam Nöbetçi Sulh Hakimliği'ne çıkarıldı. İfadesinin ardından Burak İnci tutuklandı, eniştesi serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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