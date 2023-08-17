Erdek'te Kirazlı Manastırı'nda Yasa Dışı Kenevir Ekimi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kirazlı Manastırı mevkiinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda yasa dışı kenevir ekimi tespit edildi. Olay yerinde 15 kök kenevir bitkisi ve 600 gram kubar esrar ele geçirildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kirazlı Manastırı mevkiinde yaşa dışı ekilmiş kenevir bulundu.

Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda; Kirazlı Manastırı bölgesinde yasa dışı kenevir ekildiği öğrenilerek, olay yerinde 15 kök kenevir bitkisi ve 600 gram kubar esrar ele geçirildi. - BALIKESİR