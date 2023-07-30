Erdek'te kavga sonucu kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşanan kavgada kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti. İki güvenlik görevlisi ile motel işletmecileri arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada kalp krizi geçiren Regaip Şahbudak, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşanan kavgada kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erdek ilçesi Düzler mevkiinde kamp alanı ve motel işletmesinde bir barın güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen 2 kişi, motel işletmecileri ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlilerinden biri bıçak çekerken, bu sırada kalp krizi geçiren Regaip Şahbudak (61) yere yığıldı. Şahbudak, kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR