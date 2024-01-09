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Erdek'te Kapıdağ Yarımadası'nda Kar Yağışı Başladı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Kapıdağ Yarımadası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle birlikte kar kalınlığı birkaç santimetreye ulaştı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Kapıdağ Yarımadası'nın yüksek kesimlerinde kar başladı.

İlçede sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle öğleden sonra Kapıdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Bazı yerlerde kar kalınlığı birkaç santimetreye ulaştı.

Kapalı yolun bulunmadığı bölgede kar etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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