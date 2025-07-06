Erdek'te Kano ile Açığa Sürüklenen İki Kişi Kurtarıldı

Erdek'te Kano ile Açığa Sürüklenen İki Kişi Kurtarıldı
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde rüzgar nedeniyle denizde sürüklenen iki kişi, deniz polisinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kurtarma operasyonu yaklaşık bir saat sürdü.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde denizde kano ile gezinti yaparken rüzgarlarla açığa sürüklenen 2 kişi, deniz polisinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Erdek ilçesi açıklarında meydana geldi. Denizde devriye görevini sürdüren Erdek Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi ekipleri, suyun üzerindeki bir kanoda bulunan kişinin işaretlerle yardım istediğini fark etti. Ekipler, kanoya güvenli şekilde yanaştı. Kano içerisinde bulunan Cengiz Ç. ve Yusuf Ç., rüzgar nedeniyle sürüklendiklerini ve karaya dönemedikleri için yardım istediklerini belirtti. Bunun üzerine deniz polisi, iki kişiyi ve kanoyu bota alarak yaklaşık bir saat süren sonra Erdek Kamp İskelesi'ne ulaştırdı.

Emniyet yetkilileri, denize açılacak vatandaşların hava koşullarına dikkat etmeleri ve gerekli güvenlik önlemlerini almaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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