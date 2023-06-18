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Erdek'te kafede silahlı çatışma: 1 yaralı

Erdek'te kafede silahlı çatışma: 1 yaralı

Güncel Haberler

Balıkesir'in Erdek ilçesi Yalı mahallesinde bir kafenin önünde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan zanlı polis ekipleri tarafından yakalama çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Yalı mahallesinde bir kafenin önünde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Erdek Yalı mahallesinde bir kafenin önünde henüz nedeni bilinmeyen sebepten dolayı çıkan tartışma sonrasında Metin D. bacağından silahla vurularak yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralıya ilk müdahalenin ardından Ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan zanlı polis ekipleri tarafından yakalama çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir Güncel Haberler

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