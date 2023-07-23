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Erdek'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde Ocaklar kırsal mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve otomobil sürücüsü sıkıştı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Erdek'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde Ocaklar kırsal mahallesinde trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Erdek ilçesi Ocaklar kırsal mahallesi girişinde 34 KP 2556 plakalı hafif ticari araç ile 10 TK 030 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil içerisinde sıkışan sürücü H.A Erdek İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 34 KP 2556 plakalı araçta bulunan yaralılar S.A, D.T, H.G ve 10 TK 030 plakalı otomobil de bulunan yaralılar H.A, U.N, U.N.U 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökhan Dağlı - Güncel

Balıkesir Tragger Erdek Güncel Haberler

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