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Erdek'te Fırtına ve Sağanak Yağış Etkili Oldu

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, balıkçı tekneleri karaya vurdu.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, sağanak ve fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri karaya vururken, cadde ve sokaklar göle döndü.

Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtına ve sağanak, Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde 20 dakika süren sağanakta, cadde ve sokaklar göle döndü, bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Saatteki hızı 72 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle bazı balıkçı tekneleri de karaya vurdu. Meteoroloji yetkilileri, yağışın yarın da devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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