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Erdek'te Engelliler Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde engellilerin gösterileri ve şiir okumaları yer aldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Erdek Cumhuriyet Meydanı'nda Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği (ENGEL-DER) Erdek Şubesi öncülüğündeki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

ENGEL-DER Şube Başkanı Meliha Söğüt'ün konuşma yaptığı etkinlikte, engelliler tarafından bayrak, ritim ve dans gösterisi sunuldu.

Görme engelli bir öğrencinin şiir okuduğu program, tiyatro gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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