Erdek'te Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi
Balıkesir'in Erdek ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Kapıdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından etkinlik düzenlendi. Programda, kurum bahçesinde sergi ziyareti ve sahil temizliği yapıldı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
Etkinlikler kapsamında Kapıdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından program hazırlandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, kurum ve okul müdürlerinin katılımıyla Erdek Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda, kurum bahçesinde açılan sergi ziyaretinin ardından sahilde çevre temizliği yapıldı.