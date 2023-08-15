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Erdek'te dere yatağına düşen orman işçisi kurtarıldı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde dere yatağına düşen orman işçisi, Jandarma ve İtfaiye Ekipleri tarafından müdahale edilerek kurtarıldı. Olayın ardından yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde dere yatağına düşen orman işçisi, Jandarma ve İtfaiye Ekipleri tarafından müdahale edilerek kurtarıldı.

Erdek Atatürk mah Muğle Mevkiinde dere yatağına düşen orman işçisi M.Ö. Erdek İtfaiye ve Jandarmanın koordineli çalışmasıyla düştüğü yerden çıkarıldı. 112 Acil Sağlık Ekiplerine teslim edilen yaralı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir Jandarma İtfaiye Güncel Haberler

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