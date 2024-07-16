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Erdek'te Denizde İki Kişi Boğuldu

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen iki ayrı olayda, denize giren Hamit Göksoy (67) ile Cahide Sadık (86) boğuldu. Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde meydana gelen iki ayrı olayda, denize giren Hamit Göksoy (67) ile Cahide Sadık (86) boğuldu.

Erdek'te ilk olay öğlen saatlerinde Ocaklar sahilinde meydana geldi. Ankara'da oturan ve tatil için Erdek'e gelen emekli eğitimci ve şair Hamit Göksoy, serinlemek için girdiği boğulma tehlikesi yaşadı. Vatandaşlar tarafından denizden çıkartılan Göksoy, yapılan tüm müdahaleler rağmen yaşamını yitirdi.

İkinci olay ise Narlı Mahallesinde meydana geldi. Denize giren Cahide Sadık boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkartılan Sadık'a ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erdek Cumhuriyet Savcılığı, Hamit Göksoy ve Cahide Sadık'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Cenazeler, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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