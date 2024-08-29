Üye Girişi
Haberler

Erdek'te 'deniz pastanesi' hizmeti ile kayıklarda tatlı satışı yapılıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BALIKESİR'in turistik ilçesi Erdek'te 'deniz pastanesi' olarak adlandırılan hizmet ile kayıklara konulan tatlı, pasta, açma, poğaça gibi ürünler satılıyor. Kayıklarla denize açılıp, tura katılan tatilcilere satış yapanlar, sıcak altında geçimlerini sağlıyor.

BALIKESİR'in turistik ilçesi Erdek'te 'deniz pastanesi' olarak adlandırılan hizmet ile kayıklara konulan tatlı, pasta, açma, poğaça gibi ürünler satılıyor. Kayıklarla denize açılıp, tura katılan tatilcilere satış yapanlar, sıcak altında geçimlerini sağlıyor.

Kentin 33 bin nüfuslu ilçesi Erdek, denizi, sahili ve güneşiyle yaz aylarında 350 bin tatilciyi ağırlıyor. Özellikle İstanbul ve Bursa'da yaşayan tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Erdek'te, 'deniz pastanesi' olarak adlandırılan hizmet ile kayıklara konulan tatlı, pasta, açma, poğaça gibi ürünler satılıyor. Denize açılan vatandaşlar, kayıklara koydukları ürünleri deniz turuna çıkan tatilcilere satarak geçimlerini sağlıyor.

Kayıkla unlu mamul satarak ailesini geçindirdiğini söyleyen Aslı Akan, "Güneşin altında çok yoruluyorum ama mecburum. Pastaneden aldığım ürünleri satmadan evime gitmiyorum. Bu seneki işlerimiz, geçen yılla oranla daha az" dedi.

'MOTOR İLE TURLARA KATILANLARA SATIŞ YAPIYORUM'

Pastanede yevmiye ile çalıştığını söyleyen Ahmet Candursun da "Genellikle öğleden sonra satışa çıkıyoruz. Açma, simit, kek, Alman pastası, çikolatalı pasta, poğaça ve unlu kurabiye çeşitlerim bulunuyor. Bunları 20 lira ile 50 lira arasında satıyorum. Kullandığım kayık ile sahilden 50 metre açılıp, motor ile turlara katılan kişilere de satış yapıyorum" diye konuştu.

Erdek'te tatil yapanlar da 'deniz pastanesi' olarak adlandırılan hizmetten memnun olduklarını, istedikleri zaman denizde tatlı yiyebildiklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tatil Erdek Yerel Haberler Turizm Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Metroda Suriyeli çocuğu dövdü! Metroda çocuğu döven adam kim? Suriyeli çocuğu döven adam tutuklandı mı? CEM ZEYTİN HALKA ARZ Cem Zeytin kaç lot verir? Cem Zeytin hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu? Cem Zeytin hangi bankalarda var? YENİ HAMSTER KOMBAT 29 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat Komba kartları ve yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? ROBLOX AÇILDI MI? 29 AĞUSTOS ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... SON DAKİKA: Metrobüs kazasında kaç kişi öldü? Küçükçekmece metrobüs kazası nasıl oldu? Neslihan Atagün'ün bebeğinin cinsiyeti ne? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu mu? 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda özel sektör çalışıyor mu? 30 Ağustos Cuma günü hastaneler ve sağlık ocağı açık mı? Roblox ne zaman açılacak? 29 Ağustos Perşembe Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... SON DAKİKA METROBÜS KAZASI! Metrobüs kazası nerede oldu? (KAZA ANI VİDEO) 29 Ağustos metrobüs kazasında yaralanan veya ölen var mı? Nur Tuğba Namlı neden yok? Nur Tuğba Namlı 'Neler Oluyor Hayatta' programından neden ayrıldı, ne oldu? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Canlı izleme linki! 29 Ağustos Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Son gelişmeler... Narin Güran'ın abisi neden gözaltına alındı? Narin'in abisi Enes'in kolunda neden ısırık izi var? Son dakika İstanbul'da metrobüs kazası! Olay nerede oldu? Küçükçekmece metrobüs kazasında yaralı veya ölü var mı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 29 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Az önce deprem mi oldu? 29 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! EXXEN CANLI MAÇ İZLE (BEŞİKTAŞ- LUGANO) EXXEN şifresiz izleme linki var mı? 29 Ağustos UEFA Avrupa Ligi play- off maçı canlı izleme linki BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş- FC Lugano maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kırtasiye destek başvurusu ne zaman? Kırtasiye desteği ne kadar? Kırtasiye yardımı başvuru şartları neler? (E-devlet başvuru ekranı) Irak vatandaşları vizeden muaf mı? Irak vatandaşları Türkiye'ye vizesiz mi gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 29 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok?
title