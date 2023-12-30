Erdek'te çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi
Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Turan Mahallesi'nde İ.Ç'ye ait bir otomobilde çıkan yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve soğutma çalışması yaptı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı kırsal Turan Mahallesi'nin girişinde, Alabalık Köprüsü'nde İ.Ç'ye ait 10 ALL 331 plakalı otomobilde yangın çıktı.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede aracı sardı.
Olay yerine gelen Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Yangın nedeniyle aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü.