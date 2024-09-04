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Erdek'te çıkan ot yangını kontrol altına alındı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan ot yangını, 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 100 dönüm alan zarar gördü.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde çıkan ot yangını, 2 saatte kontrol altına alındı. Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, 100 dönüm alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Paşalimanı Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere, ihbar sonrası havadan 2 uçak ve 1 helikopterle, karadan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 araç ile müdahale edildi. Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ile Belediye Başkanı Burhan Karışık da bölgeye giderek çalışmaları yerinde takip etti. Yangın 2 saat süren çalışma ile kontrol altına alındı.

Belediye Başkanı Burhan Karışık, 100 dönüm alanın zarar gördüğünü belirterek, "Arkadaşlarımızın zamanında müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı. Yangında bazı zeytin bahçeleri de zarar gördü" dedi.

Soğutma çalışmaları sürerken, Erdek Cumhuriyet Savcılığı'nca yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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