Erdek'te Bir Kadın Cinayeti Daha: Dilruba Elif Çetin Hayatını Kaybetti

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde erkek arkadaşı Burak İnci (26) tarafından bıçaklanarak öldürülen Dilruba Elif Çetin'in (23) cenazesi, Antalya'da annesinin yanına defnedildi. Çetin'in teyzesi Nuriye Akyol, kadın cinayetlerine tepki gösterip, "Herkes bir erkek evladı doğurup ortaya bıraktığında bu kız çocuklarına hiç hayat hakkı tanınmayacak mı?" dedi.

Olay, 23 Mayıs saat 22.00'de Erdek ilçesi Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkisindeki bir sitede meydana geldi. İlçede ayakkabı satışı yapan Burak İnci, geçen ay kiraladığı evinin balkonunda kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin ile alkol almaya başladı. Bu sırada İnci ve Çetin arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Burak İnci, Dilruba Elif Çetin'i bıçakladıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Çetin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cinayet şüphelisi Burak İnci ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İnci, Nöbetçi Sulh Hakimliği'nce tutuklandı.

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Dilruba Elif Çetin'in cenazesi, teyzesi Nuriye Akyol tarafından teslim alınıp bu sabah Antalya'ya getirildi. Çetin'in cenazesi, öğle vakti Kurşunlu Mezarlığı'nda, 2020 yılında rahim kanserinden hayatını kaybeden annesi Nazlı Çetin'in yanına defnedildi.

'KIZ ÇOCUKLARINA HAYAT HAKKI TANINMAYACAK MI'

Yeğeninin ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Akyol, cenazeyi teslim almaya gittiğinde adli süreçle ilgili kendilerine bilgi verilmediğini belirterek, "Polise gittiğimizde 'Niye geldiniz' dediler. Erdek'e gittik, ne savcıyla görüşebildik ne de başka biriyle. Şikayetçi olmama rağmen ifadem alınmadı. Cenazeyi teslim alıp geldim" diye konuştu.

Şüpheli Burak İnci'yi tanımadığını belirten Nuriye Akyol, "Bize söylenene göre, Dilruba ile arkadaşlıkları olmuş, ayrılmışlar ama rahatsız etmeye devam etmiş. Mahallede de taşkınlık çıkmasın diye kapıyı açmak zorunda kalıyormuş. Devamlı rahatsız ediyormuş" ifadelerini kullandı.

Yeğeninin yaşadığı şehirde kimsesi olmadığını dile getiren Akyol, "Erdek'te ya da Bandırma'da kimsemiz yok. Dilruba'nın annesi öleli yıllar oldu. En azından burada, Antalya'da ben varım. Bu kız çocukları ne olacak? Herkes bir erkek evladı doğurup ortaya bıraktığında bu kız çocuklarına hiç hayat hakkı tanınmayacak mı? İçimde çok şey var ama nasıl dile getireceğimi bilemiyorum" dedi.