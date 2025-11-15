Haberler

Erdek'te Altyapı Çalışmaları Sırasında Bizans Dönemine Ait Kalıntılar Bulundu

Güncelleme:
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, altyapı çalışmaları esnasında Bizans dönemine ait sütun parçaları bulundu. Yaklaşık 1000 yıllık olduğu tahmin edilen kalıntılar, koruma altına alındı ve kazılar devam ediyor.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sütun parçaları bulundu.

Halitpaşa Mahallesi Muhtar Ahmet Süzgün Caddesi'nde sürdürülen altyapı çalışmaları sırasında, Bizans dönemine ait olduğu belirtilen birden fazla sütun parçası bulundu. Yaklaşık 1000 yıllık olduğu tahmin edilen kalıntılar, ekipler tarafından koruma altına alınırken, kazılar 7 metre derinlikte devam ediyor. Bölgenin 2'nci derece sit alanı olmasından dolayı çalışmalar, Bandırma Müze Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde titizlikle yürütülüyor. Uzmanlar, farklı dönemlere ait yeni bulguların da çıkabileceğini belirtiyor. Yetkililer, tarihi kalıntıların korunması için tüm çalışmaların özenle sürdüğünü vurguladı.

