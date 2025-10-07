Erciyes, Yüksek İrtifa Bisiklet Kampları ile Spor Turizminin Merkezi Oluyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Yüksek İrtifa Bisiklet Kampları ve 360 kilometrelik yol rotaları ile Erciyes'in, dünya çapında bir spor turizmi merkezi haline geldiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ ve ORAN Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hayata geçirilen Yüksek İrtifa Bisiklet Kampları ve antrenman kampları projesi, hem spor altyapısını güçlendiriyor hem de turizme katkı sağlıyor.

1100-2 bin 200 metre aralığında yapılan antrenman imkanları, dünyanın dört bir yanından profesyonel takımların ve sporcuların Kayseri'yi tercih etmesini sağlıyor.

Erciyes Dağı etrafında oluşturulan 360 kilometrelik yol bisikleti antrenman ve yarış rotaları, kentin spor turizmi potansiyelini arttıran önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu yollar, Hacılar, Talas, Kocasinan, Melikgazi, Develi, Yahyalı, Yeşilhisar, İncesu, Tomarza, Özvatan, Sarıoğlan, Bünyan gibi ilçeleri kapsayarak hem bölgenin tarihi ve zengin doğal güzelliklerini hem de yüksek kaliteli asfalt parkurlarını sporculara sunuyor.

Şimdiye kadar da 170'e yakın ulusal ve uluslararası bisiklet yarışına ev sahipliği yapan Erciyes, Kayseri'yi spor turizminin cazibe merkezlerinden biri haline getiriyor.

Erciyes AŞ tarafından yürütülen Yüksek İrtifa Bisiklet Kampları, aynı zamanda şehrin ekonomik kalkınmasına da doğrudan katkı sağlıyor.