Haberler

Erciyes Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim ve öğretim alanında işbirliği sağlayacak bir protokol imzalandı. Protokol, eğitimcilerin eğitimi ve çeşitli süreçlerde işbirliğini kapsıyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen katıldı.

Törende konuşan Rektör Altun, kurumlararası işbirliğinin önemine dikkati çekerek, eğitimcilerin eğitimi dahil olmak üzere yürütülecek çeşitli süreçlerde işbirliği yapılacağını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Esen ise toplumun eğitimle ilgili ihtiyaçlarına, taleplerine cevap verebilmek için hem öğretmenlerin hem de kurumsal olarak müdürlüğün kapasitesinin artırılması yönünde çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardında Altun ve Esen tarafından protokol imzalandı.

Protokol kapsamında ERÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim öğretim, eğitim yönetimi, ders dışı etkinlikler, sağlık ve veli destek çalışmaları başta olmak üzere dört temel alanda ve ihtiyaç üzerine belirlenecek olan diğer alanlarda işbirliği gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
Plajda mide bulandıran görüntüler! Şezlongda otururken tuvaletini yaptı

Rezilliği yetmiyormuş gibi bir de kayda aldı! Mide bulandıran anlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç

Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.