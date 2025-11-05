Haberler

Erciyes Üniversitesi, Türkiye Üniversiteleri Sıralamasında Yükselişini Sürdürüyor

Güncelleme:
Erciyes Üniversitesi (ERÜ), URAP tarafından yapılan 2025–2026 Türkiye Üniversiteleri Sıralaması'nda devlet üniversiteleri arasında 11. sırada yer aldı. ERÜ, çeşitli alanlarda elde ettiği başarılarla dikkat çekti.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), akademik performans araştırmasında çeşitli alanlarda derecelere girdi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan 2025–2026 Türkiye Üniversiteleri Sıralaması sonuçları açıklandı.

Açıklanan verilere göre, ERÜ URAP Türkiye Sıralaması'ndaki yükselişini bu yıl da sürdürdü.

Devlet üniversiteleri arasında 11. sırada yer alan ERÜ, alt bileşenlerdeki performansıyla da dikkati çekti.

ERÜ, makale puanı alanında devlet üniversiteleri arasında 11'inci, atıf puanı alanında 8'inci ve yurt içi işbirliği puanı alanında ise 5'inci sırada yer aldı.

Ayrıca, ERÜ, Tıp Fakültesi bulunan üniversiteler arasında Türkiye genelinde 8'inci sırada yer alarak bir akademik başarıya daha ulaştı.

URAP tarafından yapılan sıralamada üniversiteler, makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf sayısı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman sayısı, doktora mezun sayısı, doktora öğrenci oranı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, uluslararası ortak makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen uluslararası ortak makale sayısı, yurtiçi ortak makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen yurtiçi ortak makale sayısı, TÜBİTAK proje sayısı ve öğretim üyesi başına düşen TÜBİTAK proje sayısı olmak üzere 15 göstergede değerlendirildi.

