Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Beyaz Önlük Töreni Düzenlendi

Güncelleme:
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitime başlayan 391 öğrenci, düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi. Törende Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, fakültenin gelişimi hakkında bilgiler verdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesinde eğitime yeni başlayan öğrenciler, törenle beyaz önlüklerini giydi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Burada konuşan Rektör Altun, 50 yıldır hizmet veren hastanenin fiziki imkanlarını yenilemeye devam ettiklerini, aynı zamanda 800 yataklı yeni hastane binasının projesini tamamlamak üzere olduklarını ve 2026 yılında yapım ihalesini gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

Tıp Fakültesi Dekanı Dursun da köklü tıp eğitimi geleneğine sahip fakültede öğrencileri ağırlamaktan gurur duyduklarını kaydetti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Çelik ise Tıp Fakültesine gelmenin büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

ERÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Turan ise öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Tören, 391 dönem bir öğrencisine önlük giydirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
