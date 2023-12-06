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Erciyes Üniversitesi Sürdürülebilirlik Sıralamasında 8. oldu

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Erciyes Üniversitesi, QS Dünya Üniversite Sıralaması: Sürdürülebilirlik 2024 yılı sıralamasında 8. sırada yer aldı. Üniversite, çevresel etki, sosyal etki ve yönetişim etki olmak üzere 3 kategoride değerlendirildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Quacquarelli Symonds (QS) Dünya Üniversite Sıralaması: Sürdürülebilirlik 2024 yılı sıralamasında 8. oldu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, QS Dünya Üniversite Sıralaması, üniversiteleri çevresel etki, sosyal etki ve yönetişim etki olmak üzere 3 kategoride değerlendiriyor.

Türkiye'den 18'i devlet, 5'i vakıf olmak üzere toplam 23 üniversitenin yer aldığı sıralamada ilk kez yer alan Erciyes Üniversitesi (ERÜ), dünyada 711-720 aralığında yer alırken, Türkiye'de ise 10'uncu, devlet üniversiteleri arasında ise 8. sırada yer aldı.

ERÜ, QS Dünya Üniversite Sıralaması: Sürdürülebilirlik sıralamasının alt kategorilerinde ise Türkiye'deki üniversiteler arasında yönetişim etkide 5'inci, çevresel etkide 9. sırada yer aldı.

Öte yandan UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2023 yılı sonuçları açıklandı. Açıklanan sıralamaya göre Erciyes Üniversitesi (ERÜ) dünya üniversiteleri arasında 85. sırada, Türkiye üniversiteleri arasında ise 3. sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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