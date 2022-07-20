Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi'nde mezuniyet sevinci yaşandı

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi'nde 3 bölümden 466 öğrenci mezun oldu.

Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 2001 yılında kurulan İletişim Fakültesi'nin, bünyesinde Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümleri ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Fakültenin, uygulamalı eğitimler açışından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Çalış, şunları kaydetti:

"Fakültemizde, ERÜ TV, Gazete Kampüs, Erciyes Film Atölyesi, Haber Atölyesi, Halkla İlişkiler Atölyesi, Reklam Atölyesi, Fotoğrafçılık Atölyesi ile öğrencilerimizin pratik eğitimlerine destek sağlanmaktadır. Daima gelişmeyi ve ilerlemeyi kendisine amaç edinen İletişim Fakültemiz, iç ve dış paydaşları ile işbirliği halinde sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi ve insan gücünü üreten, kaliteli eğitim kadrosu ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla ülkemizin tercih edilen ve önde gelen saygın fakültelerinden birisidir. Sizler, 44 yıllık köklü mazisi ile gelenekleri olan Erciyes Üniversitesinin birer mezunu olarak Erciyes Üniversitesi kimliğini gururla taşıyabilirsiniz."

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın ise mezun öğrencileri tebrik ederek, meslek hayatlarında başarılar diledi.

Bu eğitim öğretim yılında 466 öğrencinin mezun olduğunu anlatan Aydın, başarılı bir dönemi daha geride bırakarak sektöre üstün nitelikli aday profesyonelleri kazandırmanın gururunu yaşadıklarını anlattı.

İletişim Başkanlığı, TRT, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Anadolu Ajansı, Basın İlan Kurumu, kamu ve özel kuruluşlar gibi geniş bir istihdam alanı oluştuğuna değinen Aydın, mezunların sektörde iyi ve saygın bir konum edineceklerine inandığını ifade etti.

Hayırsever iş insanı Süleyman Çetinsaya da mezun öğrencileri tebrik ederek meslek hayatlarında başarı diledi.

Tören, mezun öğrencilere diploma takdimi ve kep atımının ardından sona erdi.

Törene, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Bölge Müdürü Orhan Canbulatel, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.