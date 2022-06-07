Erciyes Üniversitesi Şenliğinde Binlerce Öğrenci İzmir Marşını Söyledi: "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa" - Haberler

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Erciyes Üniversitesi Şenliğinde Binlerce Öğrenci İzmir Marşını Söyledi: "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa"

ANKA - Güncel
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Kayseri Erciyes Üniversitesi Öğrenci Bahar Şenliği’nde İzmir Marşı çalındı. Alanı dolduran binlerce öğrenci, “Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa” diye bağırararak marşa eşlik etti.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Öğrenci Bahar Şenliği'nde İzmir Marşı çalındı. Alanı dolduran binlerce öğrenci, "Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa" diye bağırararak marşa eşlik etti.

Erciyes Üniversitesi'nin 1-4 Haziran arasında düzenlediği 21'inci Öğrenci Bahar Şenliği'nin son gününde İzmir Marşı çalındı. Şenlik alanını dolduran binlerce öğrenci hep bir ağızdan "Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa" diye bağırarak marşa eşlik etti. Bu anların görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

ANKA / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Kayseri Erciyes İzmir Güncel Haberler

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