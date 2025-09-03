Haberler

Erciyes Üniversitesi Rektörü Tıp Fakültesi Öğrencileriyle Yemekte Buluştu

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Tıp Fakültesi öğrencileriyle yemek yiyerek onların taleplerini dinledi ve başarı dileklerinde bulundu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Tıp Fakültesi öğrencileriyle yemekte bir araya geldi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Altun, öğrenci yemekhanesinde Tıp Fakültesi öğrencileriyle birlikte yemek yedi.

Altun, öğrencilerle sohbet ederek talep ve isteklerini dinledi.

2025-2026 akademik yılında öğrencilere başarılar dileyen Altun, "Öğrencilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum. Bizim gençlerimize ve gençlerimizin yeni fikirlerine ihtiyacımız var. Bugün de Tıp Fakültemiz öğrencileri döneme erken başladıkları için onlarla bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

