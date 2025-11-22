Erciyes Üniversitesi, QS 2026 Sürdürülebilirlik Sıralamasında Türkiye'de 9. Sırada

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS) tarafından açıklanan 2026 Dünya Üniversiteleri Sürdürülebilirlik sıralamasında Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında 9. sırada yer aldı.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, çevresel etki, sosyal etki ve yönetişim alanlarında kapsamlı değerlendirmelerle oluşturulan bu sıralamada, geçen yıl 1746 üniversite yer alırken, bu yıl dünya genelinde 1994, Türkiye'den ise 53 üniversite yer aldı.

ERÜ bu değerlendirmede, dünya üniversiteleri arasında 701, Türkiye üniversiteleri arasında 12., devlet üniversiteleri arasında ise 9. sırada yer aldı.