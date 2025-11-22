Haberler

Erciyes Üniversitesi, QS 2026 Sürdürülebilirlik Sıralamasında Türkiye'de 9. Sırada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erciyes Üniversitesi, Quacquarelli Symonds (QS) tarafından hazırlanan 2026 Dünya Üniversiteleri Sürdürülebilirlik sıralamasında, Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında 9. sırayı elde etti ve dünya genelinde 701. sırada yer aldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS) tarafından açıklanan 2026 Dünya Üniversiteleri Sürdürülebilirlik sıralamasında Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında 9. sırada yer aldı.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, çevresel etki, sosyal etki ve yönetişim alanlarında kapsamlı değerlendirmelerle oluşturulan bu sıralamada, geçen yıl 1746 üniversite yer alırken, bu yıl dünya genelinde 1994, Türkiye'den ise 53 üniversite yer aldı.

ERÜ bu değerlendirmede, dünya üniversiteleri arasında 701, Türkiye üniversiteleri arasında 12., devlet üniversiteleri arasında ise 9. sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
Yeni Yol Grubu, İmralı heyetine üye vermeyecek

Öcalan'ı ziyarete bir veto daha: Üye vermeyeceğiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğudaki ilimizde büyük heyecan! 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıkarıldı

Doğudaki ilimizde büyük heyecan! 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıktı
Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi

Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi
Milli yıldızımıza 100 milyon euroluk dev teklif ! Türk futbol tarihinde bir ilk olabilir

Milli yıldızımıza 100 milyon euroluk dev teklif
Mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşü feci kaza! 17 yaşındaki Ela yaşamını yitirdi

Mezuniyet fotoğraf çekimi facia ile bitti! 17 yaşındaki Ela artık yok
Doğudaki ilimizde büyük heyecan! 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıkarıldı

Doğudaki ilimizde büyük heyecan! 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıktı
Trump-Mamdani görüşmesine damga vuran 'faşist' diyaloğu! Yüzüne bakarak söyledi

Görüşmeye damga vuran faşist diyaloğu! Yüzüne bakarak söyledi
Dilan Çiçek Deniz, eski sevgilisinin yakın dostuyla beraber

Eski sevgilisinin kankasıyla beraber! Kavga çıktı, ortalık karıştı
5 kuruş ödemeyecekler! Süper Lig devi milli yıldızımızı transfer ediyor

5 kuruş ödemeyecekler! Süper Lig devi milli yıldızımızı transfer ediyor
Yüzüne yaptırdığı işlemden sonra bu hale geldi, yine de savundu

Yüzüne yaptırdığı işlemden sonra bu hale geldi, yine de savundu
Yapay zekadan Milli Takım için sürpriz Dünya Kupası tahmini

Yapay zekadan Milli Takım için sürpriz Dünya Kupası tahmini
IMF'den kritik Türkiye değerlendirmesi! Enflasyon tahmini de verildi

IMF'den kritik Türkiye değerlendirmesi! Enflasyon tahmini de verildi
Piliç Topkapı Zirvede: Dünyanın En İyi Tavuk Yemeği Türkiye'den

Piliç Topkapı Zirvede: Dünyanın En İyi Tavuk Yemeği Türkiye'den
Aynı hastalık nüksetti! Mehmet Ali Erbil fenalaştı

Aynı hastalık nüksetti! Mehmet Ali Erbil fenalaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.