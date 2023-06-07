Erciyes Üniversitesi öğrencileri Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı ziyaret etti

Erciyes Üniversitesi öğrencileri, Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Ramsar Alanı'nı ziyaret etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, alanın tanıtım filmi ile gezilerine başlayan öğrenci grubu, sahada bulunan kuş çeşitliliğini temsilen yapılan kuş müzesini inceledi. Daha sonra gözetleme kulesine çıkarak kuşları doğal yaşam alanlarında gözlemleyen grup, ardından 1200 ve 2 bin 300 metre uzunluğundaki ahşap yürüyüş yollarını gezdi.