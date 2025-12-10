Erciyes Üniversitesi, araştırma üniversiteleri 2024 değerlendirmesinde puanını yükseltti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan araştırma üniversitelerinin 2024 yılı performans sonuçlarına göre toplam puanını 58,72'ye yükselttiğini bildirdi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Altun, UI Greenmetric 2025 ve YÖK tarafından açıklanan araştırma üniversitelerinin 2024 yılı performans sonuçları hakkında değerlendirmede bulundu.

Altun, ERÜ'nün araştırma odaklı büyümesini ve sürdürebilirlik vizyonunu aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Üniversite olarak hem araştırma kapasitesini hem de sürdürülebilirlik performaslarını aynı yıl içinde önemli ölçüde yükseltmenin gururunu yaşadıklarını kaydeden Altun, "Araştırma üniversiteleri 2024 değerlendirmesinde toplam puanımızı 53'ten 58,72'ye çıkardık. Kapasite, kalite ve işbirliği alanlarında gösterdiğimiz bu yükseliş, üniversitemizin araştırma ekosisteminde kararlı ve istikrarlı biçimde güçlendiğini açıkça ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Altun, ERÜ'nün UI Greenmetric 2025 sonuçlarına göre dünyanın en çevreci üniversiteleri arasında 66'ıncı, Türkiye'de ise 3'üncü sırada yer aldığını aktardı.

Bu yıl ilk defa yine Greenmetric tarafından genç üniversiteler arasında da bir değerlendirme yapıldığını ve bunda da üniversitenin dünyada 25'inci, Türkiye'de ise 1'inci sırada yer aldığını belirten Altun, emeği geçenlere teşekkür etti.