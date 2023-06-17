Erciyes Üniversitesi'nden Zerin Kılınç davası için bilimsel mütalaa

Geçen yıl Eskişehir'de bir apartmanın ikinci katından düşerek hayatını kaybeden Zerin Kılınç davasında, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Özdemir tarafından hazırlanan 68 sayfalık bilimsel mütalaa mahkemeye sunuldu.

Eskişehir'de, geçen yıl Zerin Kılınç'ın (36) bir apartmanın ikinci katından düşerek ölümüne ilişkin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Özdemir tarafından hazırlanan 68 sayfalık bilimsel mütalaa Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde süren davada, Zerin Kılınç'ın aile avukatı Ahmet Seyhan, yüksekten düşerek ölen Şule Çet davasında da rapor hazırlayan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Özdemir'den "bilimsel mütalaa" hazırlamasını istedi.

Prof. Dr. Özdemir tarafından hazırlanan mütalaada, olay günü Zerin Kılınç'ın düşme şeklinin sanık Yılmaz S'nin anlattığı şekilde gerçekleşmediği, baş aşağı düşmüş olabileceği bilgisine yer verilirken, mahkeme dosyasına giren bilgi, fotoğraflar ve ifadelerden hareketle, olayın canlandırmasına ilişkin görseller yer aldı.

Zerin Kılınç'ın şüpheli görülen ölümü üzerine olaydan 7 ay sonra tutuklanan sanık Yılmaz S'nin ifadesinde, "Sağ ayağını önceden pencereye atmış, sol ayağını da pencereye doğru çekiyordu" sözlerine yer verilen raporda,"Hayatını kaybeden Zerin Kılınç'ın düşme hareketini ve otopsi sırasında saptanan yaralanmaların Yılmaz S'nin anlatımındaki düşme pozisyonu ve hareketi ile açıklamak mümkün olmamıştır. Hareketinin rotasyonel devamlılığı dikkate alındığında, ayakların üst, kafanın alt planda olduğu değerlendirilmiştir. Kafanın iş yeri tabelasına çarpabilmesi için kafa aşağı şekilde vücut eklem hareket sınırlarını aşan zorlama bir pozisyonla atlaması gerekir. Bu şekilde düşme ile vücut pozisyonu ve rotasyonu hareketini açıklamak mümkün bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu raporun teslim edildiği Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşması 10 Temmuz'a ertelenmişti.

Olay

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde, 21 Haziran 2022 akşamı bir apartmanın ikinci kat penceresinden düşen, bir çocuk annesi Zerin Kılınç, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Kentteki bir giyim mağazasında satış görevlisi olan Kılınç'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşı Yılmaz S, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kadının ailesinin başvurusu üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılmış, yeniden gözaltına alınan Yılmaz S, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Zerin Kılınç'ın ölümüne ilişkin, tutuklu sanık Yılmaz S. (34) hakkında hazırlanan iddianame 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, sanık Yılmaz S'nin, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kadına karşı tehdit" suçundan ise 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.