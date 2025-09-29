Erciyes Üniversitesi'nden Güneş Enerjili Tarım Projesi

Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) tarım arazisindeki kayısı ağaçlarının üzerine kurulan açılır kapanır güneş enerjisi panelleriyle enerji sağlanırken meyve veriminde de artış hedefleniyor.

ERÜ'nün yöneticisi olduğu TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı tarafından desteklenen "Türkiye Tarımsal Üretiminde Küresel İklim Değişikliğine Uyumlu Sürdürülebilir Tarım Teknolojileri Platformu" kapsamında 55 proje yürütülüyor.

Bu kapsamda ERÜ ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜNAM) işbirliğindeki "Tarımda Yeşil Dönüşüm için Güneş Enerjisi Projesi" ile ERÜ Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (ERÜTAM) tarım alanının 330 metrekaresine güneş enerjisi panelleri yerleştirildi ve enerji üretimine başlandı.

Proje yöneticisi Doç. Dr. Özhan Şimşek, AA muhabirine, arazideki kayısı ağaçlarının bir bölümünün üzerine güneş enerjisi panelleri yerleştirildiğini söyledi.

Kontrol alanında ise panel bulunmadığını ifade eden Şimşek, böylece hem yetişmiş meyve veren ağaçların verimliliğini hem de yeni dikilen fidanların gelişimini gözlemleyeceklerini belirtti.

Şimşek, güneş enerji sisteminin yaklaşık 33 kilovatlık bir kurulum gücüne sahip olduğunu, yıllık 46 bin kilovatın üzerinde enerji üretimi beklediklerini dile getirdi.

"Standart güneş panellerinden farklı paneller kurmaya çalıştık"

Projenin amacının sadece enerji üretmek olmadığına dikkati çeken Şimşek, "Bu güneş enerjisi ile beraber bitkinin verim ve kalitesini iyileştirmeye çalışıyoruz. O yüzden standart güneş panellerinden farklı güneş panelleri kurmaya çalıştık, tarıma özel. Ağacın ihtiyacı olabilecek güneş enerjisini, doğal güneşi alabilmesi için çeşitli eğimlerle oluşturulmuş, aynı zamanda açılır kapanır sistemlerle oluşturulmuş modern bir tesis kazandırdık." diye konuştu.

Güneş enerjisinin yanı sıra toprağın nemini, tüm meteorolojik verileri, sulama sistemini kontrol edecek, anlık veri toplayan sensörlerin de deneme alanında faaliyete geçtiğini belirten Şimşek, 7 gün 24 saat bahçenin izlendiğini ve kontrol edilebildiğini, verilere göre gerekli işlemlerin yapıldığını anlattı.

Elde edilecek enerji sondaj kuyularında kullanılacak

Üniversitenin enerji ihtiyacının çok fazla olduğunu ifade eden Şimşek, "Buradaki tarım arazisinde kullandığımız su kaynakları sondajla çekiliyor. Burada da ciddi bir enerji ihtiyacı ortaya çıkıyor. ODTÜ GÜNAM ile yaptığımız hesaplamada bütün kuyulardan gerekli suyu almak için lazım olan enerjiyi bu güneş enerjisiyle sağlayabiliyoruz. Hem enerjiyi sağlayacağız, enerjiden tasarruf edeceğiz hem de tarımda verimliliği arttırmış olacağız." dedi.

Projenin sonunda güneş enerjisi sisteminin bitki verimi kalitesine ve aynı zamanda genç fidanların büyüme ve gelişmesine katkılarını gözlemleyeceklerini ve bunları paylaşacaklarını aktaran Şimşek, bu sistemi tarıma adapte etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Panellerin kayısı ağaçlarını zirai dona karşı da koruması hedefleniyor

Türkiye'nin kayısı yetiştiriciliğinde dünyada lider konumda olduğunu vurgulayan Şimşek, bu stratejik ürünün erken çiçek açtığı için ilkbahar dönemindeki soğuklardan zarar gördüğünü söyledi.

Kurulan sistemle verimliliği artırmanın yanı sıra ağaçları soğuk ve don zararlarından korumak istediklerinin altını çizen Şimşek, "Sistemimiz belli ölçülerde dona karşı fiziksel olarak da dayanıklı. Güneş panelleri açılır kapanır sistemler olduğu için herhangi bir don tehlikesi ya da yağış tehlikesi olduğunda bu sistemleri kapatabiliyoruz. Ağaçların üstünde sıcaklığı arttıracak doğal bir mekanizma oluşturuyoruz. Bu nedenle çok aşırı olmamak kaydıyla don zararlarından bitkilerimizi koruyacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.